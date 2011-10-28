《热点透视》有序退出欧元区犹如痴人说梦

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳/艾茂林/隋芬

路透伦敦10月26日电---瑞银集团9月发布的报告形容欧元区就像老鹰乐队演唱的《加州旅馆》,一如歌词"你随时可以结帐,但永远也离不开"所言.英国商人Simon Wolfson甚至拿出25万英镑奖金,只要谁能对有序退出欧元区的可能性给出最合理的解释,谁就能赢走这笔钱.

"有序"这个词是麻烦所在.像希腊这种国家无序退出欧元区,会出现很多混乱场面,诸如自身和邻国经济被破坏,以及拖累全球陷入衰退.所以怎麽可能在不引发金融海啸的情况下退出呢?

第一道难关就是,退出欧元区不可能是一朝一夕的事情.法律上并未制定相关程序.一旦加入了,就被认定是不可改变的承诺.

当然,条约规定可以重新协商甚或是打破.但这也不可能马上实现--或者更直接地说,偷偷地实现.欧元区目前有17个成员国,加上英国等另外10个不用欧元的国家,又组成了欧盟.如果希腊打算重新采纳希腊币(drachma),必须获得其他国家一致同意.而如此重大的决定,势必也需要希腊国会通过.就算不至于拖上几个月,预期也要几周的时间激烈讨论角力.

这类议题会把投资人吓跑.许多储户已经把钱从希腊的银行转走.如果公开讨论希腊退出欧元区,就可能引发挤兑.重新采纳希腊币的目的,纯粹是冀望货币贬值以增强产业竞争力.分析师认为,初步将贬掉50%.如果是这样,那些肯把存款留在希腊银行的爱国人士就得损失掉一半.

**过渡期的重伤害**

希腊可以做三件事:允许银行破产、向欧元区夥伴国求助、对储户取款数量设限.

要真让银行无序破产,那简直是疯了.整体经济和社会肯定将陷入混乱动盪.最近的街头示威活动根本就将相形见绌.

若能从欧元区得到帮助,则是最理想的.但假如希腊都要退出欧元区了,其它成员国还有什麽理由要扶助希腊银行业呢?欧洲央行(ECB)已停止向希腊部分银行直接提供新的贷款,因後者已经拿不出高品质的担保品.欧洲央行授权希腊央行提供流动性,理论上希腊得自负亏损.但若希腊打算退出欧元区,欧洲央行就要担心自己已经发放的贷款可能再也收不回来.因此欧洲央行几乎不太可能再给予希腊更多贷款,以免未来损失更大.

因此,希腊唯一的选择就是对储户取钱的额度设限,就像战争时期配给食品一样.这虽然不像任由银行破产那麽糟糕,但也会带给这个国家更多痛苦.

**美好的新经济**

当然,希望是希腊经济能依靠本币的超强竞争力最终起死回生.那时候北欧人会涌入希腊观光,在海滩上享用低廉的松香味希腊葡萄酒和羊乳酪.也许是吧.但还会有两个问题:一,希腊政府从何处融资?二,如何遏制通胀?

希腊的债务负担太重了.国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会的最新预估显示,到明年底希腊债务与国内生产总值(GDP)之比将达到183%.若弃用欧元,这个负担会更重.仍以希腊币贬值50%计算,债务与GDP之比将飙升到336%.虽然希腊即便留在欧元区也逃避不了违约,但若退出,债务扣减幅度会更大.

希腊还存在基本预算赤字问题:即使不计利息支出,政府也入不敷出.若单方面违约,希腊恐怕会被国际社会抛弃.没有哪个国家愿意借钱给它填补不断扩大的赤字.短期内这将引发更严重的经济衰退.政府可能只好以大量印钞来堵上国库资金漏洞,结果却是助燃通胀并导致本币贬值.

为避免上述噩梦般的假设情景变成现实,希腊在退出欧元区时需要确保有序违约.最好的选择就是与IMF缔结新协议,免除大部分债务.但交换条件是希腊实施严厉的财政和货币政策,确保不会出现新增债务或恶性通胀.如此一来,希腊可以获得一些资金度过转型期.不过即便如此,过程还是会很痛苦.

**恶性扩散**

不幸的是,希腊退出欧元区所带来的问题将不只局限于该国之内.危机扩散的程度会比眼下所见更严重.

希腊储户的遭遇,会让爱尔兰、葡萄牙、西班牙、意大利甚至法国和其他国家的储户唯恐避之不及.他们会把欧元取出来转存到到德国、荷兰或芬兰的银行.为避免欧元区银行体系崩陷一大块,欧洲央行将被迫宣布无限期、无限量地提供流动性.

关键在于是否允许其他国家步希腊後尘.需要提升竞争力的葡萄牙被认为可能成为下一个希腊.但葡萄牙或许不会想要退出欧元区.发生银行挤兑时,时间将是万分紧迫的,最好的办法就是区内馀下的成员国团结起来,宣誓绝不退出.

不过,若藉着希腊退出之机,在葡萄牙(或者还有爱尔兰)仍留在欧元区的情况下,安排它们有序违约,或许是明智的.一但债务降至可持续水平,葡爱两国将更有能力承受希腊退出的震波.

无论界限划在何处,都必须是高标准.这不只是保护储户而已.债券投资者也会认为有更多国家将离开欧元区.葡萄牙和爱尔兰目前不太紧要,是因为它们有欧元区与IMF援助方案的支持,让它们不需要从市场筹资新资金.但已经引发焦虑的意大利和西班牙,则可能被市场拒之门外.

意大利债务规模接近2兆(万亿)欧元,一旦破产,引发的动荡将是巨大的,因此不到真正万不得已,不应该走到这一步.但让其他政府伸援手也不大可能.欧元区的援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模根本就没有大到那个程度.

金融伎俩--比如把EFSF变成一家保险公司以运用其救助火力--这也许只在当前情况下有用.但若希腊退出欧元区且银行挤兑蔓延整个欧陆,这种做法将失去可信度.护卫界限的最佳方法将是,让欧洲央行大幅提高在二级市场买进意大利、西班牙等主权债的规模,来向受困国提供无限度的流动性供应.

欧洲央行的好处是,理论上它可以无限制印钞票.但问题是,银行与政府一但得到大规模流动性注入,它们就不会明智地尽一己之责.一旦风暴过去,最好把流动性不佳的机构或政府,与无力偿债的那些区分开来,找出有序重组後者债务的方法.

但是,到底要让欧元区分裂,还是硬撑着那些已实质破产的银行,欧洲央行最好还是先选择後者,即便这意味着食言而肥.尽管如此,这还是一个非常不好的结果.

有序退出欧元区是很矛盾.可以将损害程度减到最低:在过度期限定储户的取款额度、精心安排对退出国的有序违约、让欧洲央行成为成员国最後的贷款来源.但即便有这样的计划,经济破坏仍将是巨大的.没有这些安排,欧元区将成为人人争相逃离的炼狱,相比之下,目前希腊的加州旅馆模式就像在度假.(完)