《热点透视》开发商降价促销遭老业主围攻,预示中国楼市麻烦将至

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 郑茵

路透香港10月26日电---购房者怒气冲冲的抗议,预示着中国房地产市场将会变得一团糟.10月22日,有300人闯进龙湖地产(0960.HK)上海分公司,他们愤怒并不是因为房价太高,而是因为他们买房後公司降价25%.事实上,房价并没有降那麽快,但很有可能迎来大幅调整,当这一天到来时,上面这一幕会变得更加普遍.

中国的房价有多高很难确切衡量.官方数字显示9月房价持平,但这种比较并非采用相同基准.实际上,就连龙湖地产有没有真的降价都还不清楚:也许公司只是决定向市场推出一些价位较低的单元.但无论如何,确实有迹象显示房价将开始崩跌.根据复旦大学副教授陈杰提供的数字,越来越多的房地产中介向全款买房者提供5-10%的折扣,上海约60%的楼盘最近都在降价.

由于开发商资金短绌,这股趋势在未来几个月有加速的可能.的确,许多开发商曾大量发债和贷款,因此显得资金非常充裕.龙湖地产账面上的现金是短期贷款的将近三倍.但公布出来的账目只是实际情况的一个方面.例如,开发商必须将购房人的定金另行存放在第三方保管的账户中,因此部分现金虽然显示在资产负债表中,却不能轻易动用.

因此现在的问题不是房价会不会跌,而是会跌多少.根据大和证券的数据,大型房地产上市公司目前的股价较净值折价60%,表明投资者十分悲观.中国通胀严重的地区主要集中在东部沿海,如果这些地区的房价延续2009年刺激举措之前的趋势,则有可能下降15%左右.即便是两倍的跌幅,也并非不可想像.

目前,决策层仍倾向于抑制房价上涨.但上海发生的情况表明,事情远远没有完.参与房地产市场的市民如此之多,有太多家庭的财富蓄积其中,不论下一步走向如何,现在中国的房价已成为一个社会问题,同时也是一个金融问题.(完)