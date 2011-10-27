修正:《全球金市分析》中国黄金投资热催生众多小型交易所

(补上内文受访者的中文姓名)

* 合约规格较小、较长交易时段吸引散户投资人

* 黄金投机需求高涨

* 投资人等待市场进一步开放

记者 沈如珺 编译 李春喜/侯向明

路透新加坡10月25日电---24岁的忻文婷大多数晚上都要熬夜到一点,在全球金市的涨涨跌跌中打理她的黄金投资.

由于通胀侵蚀人们的财富,中国的许多小投资者都转向投资黄金,这在全国范围内催生了许多小型黄金交易所.

大量散户涌入金市,不仅会增加中国的黄金需求,也会增加金价的波动性.

"我想把存款拿来投资,否则资金也是閒置.我有些朋友在投资黄金,而股市看来没有什麽指望,所以我也来凑个热闹,"忻文婷表示.

小投资者的投资选择非常有限,所以这些新交易瞄准了这块市场.

"许多现有机构的投资产品都以富人作为定位,"浙江金银制品交易市场营销部负责人陆明德表示.

"作为小投资者,他们只能把资金投入股市.因此我们很乐意满足这些客户的需求."

该交易所在2010年8月推出了现货金银交易,本月又增加了钌交易.根据该交易所网站信息,截至当地时间1358,总交易额为31亿元人民币(4.86亿美元).交易时间为上午0930至第二日0800.

浏览上海黄金交易所黄金延期合约价格和交易量图表,请点选(link.reuters.com/san64s)

浏览上海黄金交易所黄金与上海股市表现对照图,请点选(link.reuters.com/ven64s)

上海黄金交易所现货金延期合约(又称为黄金T+D)XAUTD=SGEX交易量8月25日创下39,128公斤的日高,交易额约为140亿元人民币.

在10月24日,该合约交易量萎缩至8,010公斤,交易额降至54亿元左右.

**有需求就有市场**

中国指标沪综指.SSEC年初迄今已经下跌约16%,而上海现货金延期合约XAUTD=SGEX价格上涨13%.

投资者以往普遍进行投资的楼市,受到政府对炒房的打击.

"我在股市还有些资金,不过自2007年股市崩盘就一直套牢.从那以後我开始投资黄金,不想再进入股市了,"在绍兴市有个体服装生意的Ren Yanhong称,她在2008年开始投资黄金.

在远离北京和上海等商业中心的其他城市,过去一年来涌现了许多新交易所.

"投资需求很大,"具有国有背景的金属谘询机构安泰科分析师石河清表示.

"新涌现的交易所试图吸引对上海现有的交易所不太满意的投资者."

上海黄金交易所和上海期货交易所是中国贵金属投资者的主要投资市场.前者交易现货金、银和铂金(白金),後者主要交易黄金期货.

与小的交易所相比,大交易所提供更大的合约规格,因此客户投入的初始资金也会更高,而且大交易所的交易时间也更短.

上海黄金交易所的保证金要求为12%,投资者交易1口现货金(1公斤)需要约4万元人民币的保证金.

而新交易所最小的一口合约规格为1盎司,这减少了开始交易需要的资本,尽管要求的保证金可能高达30%.

10盎司合约的保证金率为20%,交易的初始资金要求约为上海黄金交易所的一半.

**投机者的乐土**

新兴的交易场所宣称交易实货黄金,但多数投资者并没有兴趣进行实物交割.而且部分交易场所交割费用昂贵且困难重重.比如,浙江交易所对黄金实物交割收取每克17元人民币的费用.

该交易所一位陈姓客服代表称,"谁会去持有实物黄金呢?人们只是想在价格波动中投机,并从中获利."

分析师把这波黄金投资热比成之前十年的那轮散户股市投资狂潮,当时几乎不懂股票的投资者在市场大涨时纷纷涌入股市,到头来只能在稍後的市场动盪中蒙受巨大损失.

这些新的交易所的合法性仍有争议.一些交易所获准成为大宗材料批发市场,另一些则得到了从事电子商务的执照.

中国的黄金市场由该国央行监管,但央行未答覆路透有关如何监管这些小型交易所的问询.

**一个更为开放的市场**

中国不允许本国公民投资海外市场,但可以投资合格境内机构投资者(QDII)项下机构所推出的产品.

不过已出现繁荣的地下黄金市场来躲避严格的监管,同时满足中国投资者希望投资者海外市场的愿望.

尽管投资者把自己的钱交给不受政府监管的企业存在风险,但还是有很多人这麽做.

忻文婷的交易账户就是在一家位于香港的公司开设的.

"我选择这家公司是因为我有朋友已同他们做过投资,而且目前为止我很满意,"她说,尽管她表示也曾听到过投资者拿不回资金的事.

虽然中国政府曾誓言会开放市场,而且也在允许更多外资银行涉足上海两大交易所方面取得了进展,但对散户开放市场的政策尚未成形.

"我们预期市场将逐步开放,届时个人将有合法渠道去参与全球黄金市场,"金瑞期货分析师侯心强说,并补充称此举将减弱地下黄金投资以及小型交易所的吸引力.

但只要该国外汇交易仍被严控,那麽上述期望就不太可能实现.在外汇管制取消之前,中国的黄金投资者仍然需要一个押注的场所.

"中国人喜欢投机,"侯心强称. (完)