《外汇动态》欧元延续涨势,因报导称希腊债务或减记50%

0151GMT---欧元延续涨势,交易商指因媒体报导称,欧元区领导人准备批准一项减记希腊债券价值的协议.
欧盟一名消息人士周四表示,欧元区领导人和银行业已接近就民间债权人希腊债务减记50%达成协议. [ID:nCN1178618]
欧元兑美元EUR=上涨0.4%,至1.3965美元.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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