〔新闻稿〕中国1-9月规模以上工业企业实现利润同比增长27%--国家统计局

(以下为中国国家统计局发布的1-9月份全国规模以上工业企业利润新闻稿全文)
1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润36834亿元，同比增长27%。
在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润11491亿元，同比增长19.8%；集体企业实现利润598亿元，同比增长33.6%；股份制企业实现利润21024亿元，同比增长32.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润9581亿元，同比增长12.9%；私营企业实现利润10251亿元，同比增长44.7%。
在39个工业大类行业中，37个行业利润同比增长，2个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长40.4%，黑色金属矿采选业增长55.2%，化学原料及化学制品制造业增长51.2%，化学纤维制造业增长29.7%，黑色金属冶炼及压延加工业增长21.3%，有色金属冶炼及压延加工业增长61.9%，交通运输设备制造业增长11.4%，电力、热力的生产和供应业增长0.7%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降83.9%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降2.5%。
规模以上工业企业实现主营业务收入608428亿元，同比增长29.6%。每百元主营业务收入中的成本为85.07元，主营业务收入利润率为6.05%。
在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入167862亿元，同比增长22.8%，每百元主营业务收入中的成本为82.27元，主营业务收入利润率为6.85%；集体企业实现主营业务收入9261亿元，同比增长29.6%，每百元主营业务收入中的成本为85.73元，主营业务收入利润率为6.46%；股份制企业实现主营业务收入343021亿元，同比增长33.3%，每百元主营业务收入中的成本为84.73元，主营业务收入利润率为6.13%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入159760亿元，同比增长21.9%，每百元主营业务收入中的成本为86.05元，主营业务收入利润率为6%；私营企业实现主营业务收入182710亿元，同比增长39%，每百元主营业务收入中的成本为86.32元，主营业务收入利润率为5.61%。
9月末，规模以上工业企业应收账款69514亿元，同比增长21.9%。产成品资金26750亿元，同比增长24.2%。(完)
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--整理 康熙泽; 审校 乔艳红