〔中国房地产〕明年将评估保障房,确定是否调整原规划数量--住建部长

路透北京10月27日电---中国住房和城乡建设部部长姜伟新周四称,明年将对"十二五"(2011-2015年)保障性住房建设的数量、质量进行中期评估,根据评估结果来确定3,600万套原定的规划数是否进行调整.

中国网援引姜伟新在回答全国人大常委会专题询问时并称,正在努力建设城镇个人住房信息系统,未来若能将该系统与银行、财政、税务及公安信息系统统一到一个平台上,就不必再采取限购这种行政办法.

"这3,600万套应该根据实际情况,或变化或不变化,...需要的话应该进行调整,实事求是,"姜伟新表示.

中国藉由行政力量力推保障性住房建设,是房地产调控政策的重要部分.未来五年中国计划新建保障性住房3,600万套,大约是过去十年建设规模的两倍.但如此大规模的建设面临着庞大的资金压力.

姜伟新表示,加上去年开工的结转项目及今年新开工的1,000万套保障房,今年实际在建的保障性住房约达1,500万套.但由于保障房建设的合理工期是两年半左右,今年的1,000万套能够建成的很少,今年能够竣工投入使用的将不低于300万套.

中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.

姜伟新并表示,限购的调控政策是不得已而采取的办法.在调控综合政策作用下,目前商品房房价总体上趋于稳定,一些城市开始有下降的苗头,一些二、三线城市还是在涨,但涨幅开始减小.(完)

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