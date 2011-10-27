〔中国货币市场〕回购利率续涨,然交易商趋谨慎交投缩量(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京10月27日电---中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS延续走升.企业上缴利税及小盘股密集发行等因素推动资金面持续紧张,但回购利率大涨品种由昨日隔夜转向七天期回购交易.
交易员表示,尽管回购利率节节走升,但後市资金面宽松预期已令交易商趋于谨慎,早盘交易量有所缩减,14天期回购交易品种利率涨幅亦颇小.
路透数据显示,北京时间12:23,隔夜品种CN1DRP=CFXS成交量为1,861亿元人民币,七天期品种CN7DRP=CFXS为477亿元,均呈下滑态势.
"今天资金面比昨天还要紧张一些,还是企业交税和小盘股发行的原因,...资金就紧这几天,下个月应该就好了."华东一银行交易员称.
路透数据显示,中国央行公开市场本周净回笼190亿元.[CN/MMTCN];近期小盘股发行较为密集,今日就有玉龙股份进行网上申购.[ID:nCN1178338]
中国总理温家宝日前关于货币政策应适时微调的讲话,令货币政策放松预期进一步增强.官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,宏观经济政策的预调微调已经陆续展开,更多政策措施或渐次出台,信贷松动或成政策选项.[ID:nCN1178396]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.2068 4.0134 +19.34
七天CN7DRP=CFXS 4.5396 4.1079 +43.17
14天CN14DRP=CFXS 4.6153 4.5522 +6.31
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.1809 4.0017 +17.92
七天CHICNY7D=CFXS 4.7038 4.0762 +62.76
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.1700 4.0360 +13.40
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4800 4.0800 +40.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6000 4.5400 +6.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 4.1875 3.9983 +18.92
七天SHICNYSWD= 4.5417 4.0917 +45.00
三个月SHICNY3MD= 5.6522 5.6354 +1.68
====================================================================(完)
--发稿 钟华; 审校 乔艳红/张喜良