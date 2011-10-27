《国际主要央行公开市场操作一览》--10月27日

路透上海10月27日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期公债、买入长期公债,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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10/26 卖出公债 -88.70 03/15/2014 - 09/30/2014
10/25 买入公债 45.97 10/31/2017 - 08/15/2019
10/24 买入公债 25.02 02/15/2036 - 08/15/2041
10/21 买入公债 45.97 11/15/2019 - 08/15/2021
10/20 卖出公债 -88.70 08/15/2012 - 03/15/2013
《本周主要新闻》
--美联储理事塔鲁洛表示,美联储应考虑买入更多抵押支持债券,以支持脆弱的经济复苏和一蹶不振的房屋市场.[ID:nCT0408656]
--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,当前的货币政策适当,量化宽松是美联储最强有力的工具;如果形势恶化,不排除将推行更多量化宽松举措.[ID:nCN1165954]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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10/26 91天期反向交易 445.64 --
371天期反向交易 569.34 --
七天期反向交易 5.00亿美元 1.07%(固定利率)
10/25 六天期反向交易 1,974.38 1.50%(固定利率)
六天期定期存款 -1,695.00 0.85%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--德国总理梅克尔表示,就希腊债务减计50%达成共识.预计将在11月底前就扩增欧洲金融稳定机构(EFSF)的两个选项完成框架规划,预计EFSF规模将达到约1万亿欧元,而希腊债务将减记1,000亿欧元.[ID:nCN1178756]
--欧洲央行(ECB)执委史塔克称,目前利率水准适切[ID:nCN1177564].不建议央行开始购买公债,相关决定违背他的意愿[ID:nCN8495964].
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户馀额(10亿日圆)
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周三 30,070
上周三 33,430
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当期变化 -3,360
金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--日本央行总裁白川方明称,日央行已在买入大量日债,从而维持货币政策极度宽松,反击了认为其支撑经济和抗击通缩不力的观点.[ID:nCN1176260]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%.
《本周主要新闻》
--台湾央行周三表示,当日共发行1,048.5亿台币存单.相较存单到期金额1,374.5亿,存单发行馀额减少326亿.[ID:nCT0411060]
--台湾央行周二表示,当日共发行391亿台币存单.相较存单到期金额148亿,存单发行馀额增加243亿.[ID:nCT0410302]
--台湾央行周一表示,当日共发行1,308亿台币存单.相较存单到期金额1,517亿,存单发行馀额减少209亿.[ID:nCT0409812](完)
--整理 李宏薇; 审校 边竞