更正:〔路透基点〕山东晨鸣纸业9,000万美元三年期贷款额度已分配--RLPC(10月27日)

(更正:标题和内文第一段应为,三年期贷款"额度已分配",非"已拨付")

路透香港10月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国造纸企业--山东晨鸣纸业的9,000万美元三年期贷款额度已分配.

该贷款规模高于原定的8,000万美元,包括履约保证贷款(A部分)和母公司担保贷款(B部分).

受托主办行三井住友银行(SMBC)和北欧联合银行(Nordea)各承诺对B部分贷款1,500万美元.

加盟贷款A部分的银行中,荷兰合作银行(Rabobank)承贷2,000万美元,瑞典北欧斯安银行(SEB)承贷1,500万美元,第一商业银行和印度国家银行(SBI)各承贷1,000万美元,意大利Banca Monte dei Paschi di Siena银行承贷500万美元.

晨鸣纸业和其全资子公司寿光美伦纸业有限公司为共同借款人.

所筹资金将用于设备采购.

如此前报导,A部分履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.B部分母公司担保贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.两部分贷款均有两年的宽限期和延期两年的选择权.

根据三年的还款日程,两部分贷款在第24个月时偿还比例为20%,第30个月再偿还20%,在贷款期限结束时偿还馀下的60%.

若选择延期还款,两笔贷款均安排七次半年度非等额还款,首期还款20%,第二至第六个还款期均为12%,最後一期为20%.

2010年9月,该公司曾签署一项8,000万美元三年期贷款案.SMBC、北欧联合银行和法国兴业银行担任受托主办行,Banca Monte dei Paschi di Siena和永隆银行也有参与.

该公司在2010年通过寿光美伦纸业有限公司筹借的境内贷款,平均期限2.7年,支付综合费用280基点,即较LIBOR加码250个基点.该贷款由香港上市公司山东晨鸣纸业提供担保,也拥有延期两年的选择权.(完)