〔中国股市〕沪综指小幅收高,震荡整理不改短期反弹格局

路透北京10月27日电---中国股市沪综指周四小幅收高,连续第四日上涨但上升动能有所减弱.分析师表示,今日大盘表现属正常的震荡整固,短线看目前这波反弹行情应还会持续.

沪综指.SSEC收报2,435.614点,上涨8.134点或0.34%.沪市A股成交额自上日的983亿元人民币萎缩至748亿元.

"之前连续三天中阳线,今天市场在10月中高位2,450点附近出现震荡,属于正常的市场行为."湘财证券策略分析师徐广福称,"这个位置可能需要震荡整理一到两个交易日,之後才会形成力量做多."

他认为,从目前市况看,市场人气已被充分激发,参与度明显提高,有利于股指进一步攀升,短线来看这波反弹行情应该还会持续.

沪市本地股板块今日表现活跃,大众交通(600611.SS)收报涨停至6.44元.

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,668.8点,涨0.20%,成交量为199,355手.(完)