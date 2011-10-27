〔中国股市〕沪综指小幅收高,震荡整理不改短期反弹格局

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月27日电---中国股市沪综指周四小幅收高,连续第四日上涨但上升动能有所减弱.分析师表示,今日大盘表现属正常的震荡整固,短线看目前这波反弹行情应还会持续.
沪综指.SSEC收报2,435.614点,上涨8.134点或0.34%.沪市A股成交额自上日的983亿元人民币萎缩至748亿元.
"之前连续三天中阳线,今天市场在10月中高位2,450点附近出现震荡,属于正常的市场行为."湘财证券策略分析师徐广福称,"这个位置可能需要震荡整理一到两个交易日,之後才会形成力量做多."
他认为,从目前市况看,市场人气已被充分激发,参与度明显提高,有利于股指进一步攀升,短线来看这波反弹行情应该还会持续.
沪市本地股板块今日表现活跃,大众交通(600611.SS)收报涨停至6.44元.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,668.8点,涨0.20%,成交量为199,355手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。