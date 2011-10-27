〔中国票据市场〕转贴利率持稳,月末商行信贷规模调节基本到位

路透上海10月27日电---中国票据市场转贴利率周四基本持稳,因临近月末,商业银行对于自身信贷规模的调节已基本结束,票据业务多进入交割期.
交易员表示,虽然市场上对于政策微调的讨论愈发热烈,但如果没有监管层的具体文件作指导,各家机构在信贷规模的控制上仍然是非常严的,但企业的信贷需求很大,这抑制了票据利率续跌的空间.
"说话跟文件区别是很大的,谁也不敢轻易去碰那根红线(信贷规模控制),搞不好被差别(准备金)就麻烦了."华南一银行交易员称.
他表示,一般商业银行会在月初匡算好这个月的信贷规模,然後利用票据来做适当的调节,"多的就出,不够就补,这周就是月底,应该都做的差不多了".
中国总理温家宝日前关于货币政策应适时微调的讲话,令货币政策放松预期进一步增强.官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,宏观经济政策的预调微调已经陆续展开,更多政策措施或渐次出台,信贷松动或成政策选项.[ID:nCN1178396]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.1016/9.5067 10.7006/10.0267 11.8520/11.0200
上日 10.1880/9.5124 10.8773/10.0849 11.9870/11.2550
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变动(bp) -8.64/-0.57 -17.67/-5.82 -13.5/-23.5
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3556%,较上日6.4309%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1635/3.0875 3.3050/3.2410
上日 3.1523/3.0773 3.3137/3.2467
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 黄凯