〔标题新闻〕西班牙经济部长萨尔加多称,该国银行或许无需国家帮助来满足资本新规

英国政经：议会否决针对退欧立法的第一批修订意见

周一稍早，特雷莎梅敦促议会勿以退欧立法修正案阻挡人民意志，并表示她希望推进与欧盟的退欧谈判。 “目前我们的欧盟伙伴希望继续协商，我也是，议会亦然，”特雷莎梅在辩论开始前对议会表示。 特雷莎梅已表示，预计能及时获得议会的批准，在她所坚持的3月底期限前正式启动退欧程序。 议会周二将继续审议，对英国退欧最终条款的修正案进行辩论。 法案料于周三完成下议院的审议程序，之后交付上议院。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 郑茵/张荻)