〔中国债市〕人民币利率互换略有上扬,资金偏紧短期内扰动市场

路透上海10月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周四略有上扬.企业靠近月末集中向国库上缴利税,资金情况偏紧,牵引短端报价小幅上涨.同时长端报价亦受扰动,不过幅度有限,曲线趋向平坦化.

"资金面有点不好,其他没什麽事情发生,"上海一外资银行交易员表示.

北京时间15:19,七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS上涨近45个基点(bp),并已突破4.5%.

不过,他认为,资金偏紧仅为短期因素,因此对IRS的影响并不十分明显.对于长端品种表现,他指出,"长端现在没什麽大的故事吧,各方面消息都有,交易机会也不是很多."

中国证券报社评指出,预调微调发出了货币政策适度变奏的信号,在复杂的国内外经济环境下,大规模放松银根和降息、全面下调存款准备金率的可能性并不大,而信贷松动可能成为货币政策微调的举措之一.[ID:nCN1178396]

中国银行间市场周四回购利率CNREPO=CFXS延续走升.企业上缴利税及小盘股密集发行等因素推动资金面持续紧张,但回购利率大涨品种由昨日隔夜转向七天期回购交易.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-------------------------------------------------------------------------------------

周四 3.7850/3.9150 3.6350/3.7186 3.5614/3.6571 3.6243/3.7157 3.5600/3.8760

周三 3.6740/3.7960 3.5983/3.6808 3.5717/3.6517 3.6067/3.6950 3.5825/3.8150

-------------------------------------------------------------------------------------

变动+0.1110/+0.1190 +0.0367/+0.0378 -0.0103/+0.0054 +0.0176/+0.0207 -0.0225/+0.0610

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)