〔欧洲股市〕希腊银行类股指数开高11.5%,此前欧洲提出最新纾困协议

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行维持利率不变后基本持稳

0336GMT， * 澳元/美元几无变动，此前澳洲央行维持利率在1.5%不变 * 澳洲央行声明与12月相比几无变化 * 澳元/美元可能获得温和买盘，因为部分人士原本预期央行声明更 加鸽派 * 市场静候澳洲央行于周五发布货币政策声明(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 张涛)