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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 16:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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*厦门建发集团 16 8 7.30% AA 10/28-11/3 兴业证券

(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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(无)

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注:*表示新增.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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