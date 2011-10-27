〔中国债市〕现券收益率波动不大,资金紧张局面未缓机构观望为主

路透上海10月27日电---中国银行间债市周四多数现券收益率波动不大,因债市长期看多预期仍在,但流动性暂时趋紧抑制机构热情,交投则较为清淡.

银行间资金市场主要质押式回购利率继续走高,其中隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率续涨约20个基点(bp),在4.20%附近.

上海一银行交易员称,今天现券走势以震荡为主.因"资金紧张,大伙没法做多,但是不愿意卖出,就清淡了."

剩馀期限近三年的央票1101081券最新双边报价tCN1101081=CFXM为3.9400%/3.9200%,上日尾盘为3.9350%/3.9150%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.2235 4.5618

上日 4.0134 4.1079

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6637/3.6017

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1893/3.1163

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8522/3.7762 (完)

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