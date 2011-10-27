《欧洲金融焦点》银行将需削减股息和奖金,为增资做好准备(更新版)

(新增细节)

路透伦敦10月27日电---欧洲银行业者被告知要削减股息和奖金,来帮助自身筹集1,060亿欧元(1,460亿美元)资金以增强资本.同时这些银行同意将所持希腊债务减记50%.

周四稍早在经过紧张谈判後,民间债权人同意将所持希腊债券减记1,030亿欧元,这标志着欧盟领导人试图遏制欧债危机蔓延的努力取得了突破.

不过,该计划将如何运作的具体细节还未披露.

几小时前,西班牙、意大利、法国、葡萄牙与希腊等国的银行被告知,它们需要重整资本,才能更好的抵挡欧元区主权债损失和经济下滑带来的冲击.

资金需求数额符合预期,不过西班牙的银行资金需求超出分析师预期,为260亿欧元.

"虽缺乏细节,但仍是一大进展,"MF Global欧洲交易主管Simon Maughan说.

"执行该计划有着一个相当明确的时间框架.各银行需在6月底前筹集到所有资金,因此它们要继续推进."

70家银行参加了测试,不过欧洲银行业管理局没有公布各个银行具体需要的资金.部分银行公布了细节.

西班牙银行BBVA(BBVA.MC)称其需要71亿欧元资金.

法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)需要21亿欧元.法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)需要33亿欧元.BPCE需要34亿欧元.

其他需要增资的大型银行包括西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC),意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和德国的德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE).

银行筹资额料温和.其中希腊银行已经通过救援计划获得了300亿欧元资金.

今明两年削减派息可能为银行节省数以十亿欧元计的资金,出售资产和债务管理计划将带来更多资金.降低杠杆水平只要不"过度",也将能进一步提高资本金率.

这样银行需要从投资者处获得的资金可能不足300亿欧元.(完)