〔中国汇市〕人民币兑美元止升收跌,短期有望上涨但单边升值预期减弱(更新版)

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* 人民币兑美元小幅收低,终结此前四日连涨

* 美国施压不断将加剧人民币波动

* 短期仍有续升可能,长期来看单边升值预期减弱

路透上海10月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四小幅收低,结束此前四日连涨之势.虽然在美国的施压下,人民币汇率短期还有持续走高之动力,但因汇改来不断积累升值幅度,加上贸易需求和金融危机等逐渐推升美元买气,近期购汇盘已渐成比肩结汇盘之势,显示市场正在校正人民币单边升值的预期.

交易员认为,美国政府通过法案及其後期认定和实施的程序冗长,即便众议院通过有关中国系汇率操纵国的法案,到最终出台惩罚性关税,还有诸多不确定性,这将使得未来人民币的波动加剧.

人民日报海外版周四报导称,美国施压引发的升值预期是人民币汇率连创新高的主要原因,预计人民币汇率可能仍要上升一段时间,但大幅升值的可能性会降低.[ID:nCN1178522]

"中资(行)、外资(行)都在买(美元),跟结汇盘比较均衡了,而且是实际的贸易需求居多,不像以前每天都是单边升值",北京一银行交易员称.

美国财政部国际事务次长布雷纳德称奥巴马总统将在11月的G20,APEC和东亚峰会上就汇率问题向中国国家主席胡锦涛施压,而美国财政部也将在上述峰会结束後发布汇率报告.[ID:nCN1174730]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3595 6.3494 6.3620 6.3477 6.3456 6.3533

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3850/00 6.3915

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4005/15 6.4020

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水201点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3394元.

东京汇市欧元周四触及七周高位,此前欧盟领导人和银行业者就民间持有的希腊债务减记50%达成协议,而其他抑制债务危机的重要领域也有所进展.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)