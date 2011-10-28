央视新址明年开放--建筑设计师

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月27日电---荷兰建筑师库哈斯（Rem Koolhaas）周四称，央视新址预计将于明年全面开放。他的公司是央视新址设计方。
央视新址由两座斜塔顶部连接而成，库哈斯的合伙人舍人（Ole Scheeren）称其为“空中折叠的管子”。
这座建筑成为北京中央商务区的标志性建筑之一，与首都机场T3航站楼、国家大剧院相似，都是北京打造新形象、迎接2008年奥运的重要项目。
但时至今日，央视新址尚未开放。库哈斯在一次中欧文化论坛间隙告诉路透，是2009年央视新址配楼的那场大火，导致了延误开放。
他说：“这场火灾耽误了很多工作，但目前一些区域是开放的。现在还没有正式开放，但到明年初将正式开放。”
公众对央视新址的评价不一，很多人表示喜欢，也有很多人表示憎恶。北京人将其戏称为“大裤衩”。
库哈斯说，他相信央视新楼将赢得人们的好感，尤其是现在大楼外的围挡终于开始拆除了，人们可以更好地欣赏其全貌。
央视新楼将设参观路线，据称，参观者将经由其中一座斜塔到达悬臂层观景区，然後经由另一座斜塔回到地面。
库哈斯说：“人们可能对这座建筑还需要一段时间适应，但实际上我已经听到许多正面评价。”（完）
--编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。