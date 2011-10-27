〔中国钢铁〕10月中旬粗钢日产量旬环比下降,分析师预期将续减(更新版)

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* 10月中旬粗钢日均产量179.98万吨,旬环比下降

* 10月中旬其重点企业粗钢日均产量为158.8万吨

* 分析师称粗钢日均产量有望继续下跌

路透北京10月27日电---中国国内钢价快速降温,已令钢厂感受到了寒冷气息.中国钢铁工业协会旬报显示,预估10月中旬全国粗钢日均产量179.98万吨,旬环比降.分析师并称,粗钢日均产量有望继续下跌.

中钢协最新数据显示,10月中旬其重点企业粗钢产量为1,588万吨,全国估算值为1,799.8万吨,其日均产量分别较10月上旬旬报数据下降4.8%和6.9%,同时较其修正後上旬日产量分别下降3.3%和2.9%.

根据旬报,中钢协将10月上旬粗钢日产量修正为185.4万吨.

中国联合钢铁网分析师胡艳平称,国内钢材价格在进入10月份後继续快速下跌,部分基础品种重点市场累计跌幅超过15%,钢厂不得不跟进下调其出厂价格,而由于采购周期,不少钢厂当前所生产所用原料价格水平较高,盈利状况也因此恶化,检修也随之逐步增多.

"从目前市场运行状况、钢厂盈利及排产情况来看,国内粗钢产量将进一步下降."她并预计.

尽管钢价回落已有一段时间,但部分品种盈利仍在支撑钢厂生产积极性.中钢协此前公布10月上旬粗钢日产量旬环比仍走升.

中国国家统计局此前公布,中国9月粗钢产量5,670万吨,同比增加16.5%.相当于日均产189万吨,这一数值低于中钢协之前预估的9月粗钢日均产量的193.6万吨.(完)