《综述》亚洲晶片大厂保守看待第四季前景,2012年料略有好转

路透台北/东京10月27日电---亚洲多家晶片大厂公布季度业绩大幅恶化,其中包括全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)(TSM.N),厂商预期下一季仍充满不确定性,因全球经济疲弱打压了电脑需求,不过智能手机和平板电脑大幅成长为市场留存一个亮点.

台积电周四公布季度获利大降35%至304亿台币(10亿美元),表现逊于预期,且为连续第四季呈现季度下滑.[ID:nCT0412274]

全球第二大电脑芯片制造商韩国海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)公布两年来首次录得季度营业亏损.[ID:nCN1178290]

日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T业绩亦大幅下跌,出现季度亏损.[ID:nCT0411912]

"鉴于全球宏观经济的持续不确定性,个人电脑(PC)市场需求疲弱的现象预计还将继续."海力士在财报有关动态随机存取记忆体(DRAM)第四季市场展望中称.

DRAM合约价格在7月-9月当季大跌29%至接近生产成本,令多数厂商出现亏损.

海力士半导体公布第三季营业亏损2,770亿韩元,逊于预估,尔必达营业亏损则为447亿日圆(5.88亿美元).强势日圆进一步冲击尔必达.

"如果日圆保持在当前水准,一旦准备工作完成,我们将把生产工作移至台湾,"尔必达社长(土反)本幸雄表示."将生产转至海外是我们的唯一选择."

尔必达是日本最大的DRAM芯片厂商,该公司将把广岛工厂的部分生产工作转给其与台湾力晶5346.TWO的合资公司瑞晶电子(Rexchip Electronics Corp).

"投资者目前选择对芯片股加仓,不管是生产厂商还是设计企业,因为他们资金雄厚,这样他们仍可以在研发方面投资,开发新产品,确保不会在形势好转时落後,"群益证券投资信托(Capital Investment Trust)一位基金经理Allen Chen表示."但机构暂时不会触碰DRAM类股."

海力士半导体股价过去六个月跌去30%,尔必达更是大跌57%.而同期台积电则上涨2%.

**复苏希望**