〔英国经济〕央行MPC委员费希尔称,英国出现二次衰退的风险很大(更新版)

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路透伦敦10月27日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周四表示,英国出现二次衰退的风险很大,并称完成当前这轮资产购买计划後,或还需再次购买资产.

费希尔在接受彭博电视采时表示,"我认为风险非常大.就拿第四季来说,经济似乎顶多是可能持平,也可能呈负增长,因此很有可能轻易出现连续两个季度经济呈负增长."

英国央行已推出第二轮750亿英镑的资产购买计划,以试图刺激经济增长,并自2009年3月以来维持指标利率在纪录低点0.5%.

费希尔称,"购买这麽大规模的资产需要花些时间,因此我们认为至明年2月这四个月时间,是购买这750亿英镑资产的合理时间段."

"当购债完成後,我们可以停下来看看是否需要继续下去."

费希尔表示,通胀率或在明年初大幅回落,届时增值税提高等一次性因素已消除.该言论与英国央行总裁金恩和其他央行决策人士此前的表述相仿.

"我们此前预期,未来两至三年,通胀率将跌至1.5%-2%的主要预估区间,"费希尔表示,"若不考虑重启资产购买计划的影响,通胀预估可能会低很多."

尽管指出经济前景存在不确定性,费希尔认为最大的风险是通胀率过度下滑."我们面临的一大风险,是经济严重疲弱或使我们重陷通缩.棘手的是,一旦陷入该状态,就很难摆脱,"他表示.

"我认为紧缩财政政策和宽松货币政策相结合,目前对英国而言是合适的,"费希尔表示.

他并称,英国被投资者视为避险市场."若人们对英国没信心,英国公债的收益率(殖利率)就不会这麽低,"费希尔表示,"英镑的稳定走势令我感到些许宽慰."

费希尔还称,与一两年前相比,英国的银行业者更有实力应对欧债危机相关的风险.(完)