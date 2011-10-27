《外汇动态》欧元/美元在美联储会议前夕或得到短期支撑--Rabobank

0924GMT---Rabobank分析师Jane Foley认为,欧元空仓的遍布以及11月3日美联储政策会议的临近,料将令欧元/美元在近期得到支撑,但欧元远未走出困境.
她说道,欧洲央行(ECB)必须继续做好买进意大利债券的准备,"以维持市场的稳定".她还指出,美国GDP数据或抑制美联储推出新量化宽松举措的预期.(完)
--编译 高琦; 审校 李爽
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