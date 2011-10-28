(重温稿)〔台湾货币市场〕短率区间高位再攀升,不排除明日还有扬升空间

* 短率高位再攀升

* 月底仅有短钱可调度

记者 高洁如

路透台北10月27日电---台湾银行间短期利率周四在区间高位盘旋.资金调度人士说,时近月底各方拆借调度保守,市场上只有短钱,且并不算太好调入,让拆借利率续于近期高位微升.一周的拆借利率高位成交在0.85%,较上日扬升2基点.

银行资金调度人士预期,明天以及下周一是本月最後二个交易日,将会是市场资金最紧俏时刻,且在调度心态偏向保守之下,将会让利率持续位于高位.由于场上余钱难找,不排除明日还有扬升的可能性.

"我们没什麽钱,还要补积数,"一位大型公股银行人士说.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,高于上日的0.396%;区间为0.297-0.78%,上日在0.297-0.77%.

2-7天拆款利率区间在0.39-0.85%,上日在0.40-0.83%.

**短票利率**

票券商方面,交易员表示,大型银行开出0.88%的利率,也有成交.不过明日短票走势还要看市场的发票量,目前看来应可和今日的利率水位持平.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.86-0.88%,上日则在0.86-0.87%.

台湾央行今日共发行552亿台币存单.相较存单到期金额503亿,存单发行馀额增加49亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期1,022亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为4亿台币,累计超额准备为1,784亿台币,加计前期1%的超额准备为2,908亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周四持平.月底脚步将近,市场资金需求渐多,令整体市况偏紧,不过RP利率大致维持在原有水准.

资金调度人士表示,投信基金赎回量趋多,但尾盘仍有小钱注入,投信资金供应多缺不一,令各家机构对市况感受出现差异.此外,今日有52亿台币的元大银行金融债交割,对市场也造成些微影响.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,与上日相同.

根据交易商统计,周五有玉山银及台湾工银公司债交割,金额分别为29及33.5亿台币.(完)