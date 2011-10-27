《中国企业债发行日程表》--10月27日(更新版)

(新增中兴新通讯设备公司发行内容)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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*中兴新 10 8 前五年6.50% AA+ 10/28-11/3 平安证券
通讯设备 (第五年末附发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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厦门建发集团 16 8 7.30% AA 10/28-11/3 兴业证券
(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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(无)
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注:*表示新增.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》