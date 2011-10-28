"占领华尔街"运动为商贩添商机

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月26日电---资本主义在纽约金融区最不可能的地方扎了根--祖科蒂（Zuccotti）公园，“占领华尔街”运动的发源地。
在公园的每个角落，都有出售T恤衫、腕套与工艺品的商贩，一些人抱怨，这些小商小贩行为在损及“占领华尔街”运动。
网上商店似乎也沾了光。一家网站出售“占领安全套”，30包11.99美元。另外一家网站出售“占领华尔街”iPhone保护壳，售价35美元。截至周二夜，近5,000种商品在eBay上出售。
Michael Wright在公园里向围观抗议活动的人出售T恤衫与运动衫。他向周围的人招呼道：“快卖完了！就这几件了。你穿多大号的？”
Wright接受各种主要信用卡付款。他承认被公园内的抗议者挑战过。
公园另一边，Herman Smalls吆喝着，“我是那99%”徽章仅卖2美元。公园内一些强硬的抗议者可就不那麽开心了。
19岁的Nicole Capobianco表示，自己从9月17日一开始到现在一直在参与抗议活动，对于这些商贩的做法非常不满。“我一点也不喜欢，”她说道，“这是与运动在作对。”（完）
--编译：张敏 发稿：张家伟
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。