"占领华尔街"运动为商贩添商机

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月26日电---资本主义在纽约金融区最不可能的地方扎了根--祖科蒂（Zuccotti）公园，“占领华尔街”运动的发源地。

在公园的每个角落，都有出售T恤衫、腕套与工艺品的商贩，一些人抱怨，这些小商小贩行为在损及“占领华尔街”运动。

网上商店似乎也沾了光。一家网站出售“占领安全套”，30包11.99美元。另外一家网站出售“占领华尔街”iPhone保护壳，售价35美元。截至周二夜，近5,000种商品在eBay上出售。

Michael Wright在公园里向围观抗议活动的人出售T恤衫与运动衫。他向周围的人招呼道：“快卖完了！就这几件了。你穿多大号的？”

Wright接受各种主要信用卡付款。他承认被公园内的抗议者挑战过。

公园另一边，Herman Smalls吆喝着，“我是那99%”徽章仅卖2美元。公园内一些强硬的抗议者可就不那麽开心了。

19岁的Nicole Capobianco表示，自己从9月17日一开始到现在一直在参与抗议活动，对于这些商贩的做法非常不满。“我一点也不喜欢，”她说道，“这是与运动在作对。”（完）