(重温稿)〔中港股业绩〕交行前三季净利同比增三成,因息差扩大及中间业务增长

* 生息资产规模增长及息差扩大,令利息净收入上升

* 平台贷及房地产贷风险可控

* 前三季国际业务利润同比增七成

路透香港/上海10月27日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)前三季净利同比增长三成.交行高层表示,盈利水平提升,主要因为生息资产规模增长及息差扩大导致利息净收入成长,以及中间业务等成长迅速.

公司高层还指出,今年来国际业务继续保持高速增长,前三季国际业务的利润同比增长七成,对交行的贡献逐步提高.而市场所担忧的地方融资平台贷款和房地产贷款,目前交行已采取措施严格管控,产生系统性风险的可能性较小.

"即使房价出现一定比例的下跌,也不会产生系统性风险,"交行副行长钱文挥在新闻会上指出,目前房地产开发贷款占比仅6.2%左右,只要控制在8%以内,风险影响比较低;而且开发贷款往往采取资产抵押,并严格按资本金比例要求来发放贷款,总体风险可控.

近期上海,北京等地的部分房地产项目出现明显降价,而且成交量持续萎缩,房地产企业的资金压力正在加大.

交通银行周四公布,今年第三季度净利按年增长30.9%,为120.2亿元人民币,大致符合分析师预估的118.8亿元;每股收益0.19元.今年1-9月净利为384.16亿,每股收益按年增21.6%至0.62元.

交行表示,至9月30日底,公司资本充足率为11.89%,核心资本充足率为9.24%.同日公布的工商银行(601398.SS)(1398.HK)的资本充足率为12.51%,核心资本充足率为10.03%.工行三季度净利同比增长27.6%,基本符合分析师预期.[ID:nCH0084653]

根据三季报,前九个月交行生息资产平均馀额同比增长5,587.16亿元;净利息收益率为2.58%,同比提高14个基点,较6月末亦提高了7个基点;这导致利息净收入达758.85亿元,同比增长23.39%.同期,交行的手续费和佣金净收入达150.44亿元,同比增长41.06%.

**平台贷还未出现系统性恶化**

钱文挥还表示,交行的地方融资平台贷款管理有一些新进展,9月末馀额为2,574亿元,较6月底减少508亿元;而且贷款总体质量不错,不良率仅0.18%,远低于交行总体水平.

季报显示,至9月底,交通银行的减值贷款比率为0.94%,较去年底时的1.12%有所改善;减值贷款拨备覆盖率则是增加至228.94%,去年底为185.84%.

"(地方融资平台贷款)还未出现系统性的资产质量恶化."他说,该行"平台贷"到期时间比较均衡,近期,中期及远期约各占三分之一,不太容易出现集中到期,集中兑付的压力.

钱文挥并透露,11月8日起20天内,交行在伦敦,旧金山和悉尼的三家海外分行或子银行将陆续开业,公司海外机构数量将继续扩大.而交行近日已向台湾政府部门提交将台北代理处升格为台北分行的申请.

业绩公布前,交行H股收高5.92%,报5.37港元;其A股则是涨0.85%,报4.75元人民币.(完)

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