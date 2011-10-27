(重温稿)〔中港股业绩〕中石油及中石化第三季净利胜预期,四季度端视炼油表现

* 中石油第三季净利升近8%,优于市场预期

* 中石化第三季净利升3%,亦胜市场预期

* 中石油炼油亏损扩大,中石化的亏损则有所收窄

* 分析师称第四季获利取决于炼油业务表现

记者 雷美珍

路透香港10月27日电---中国两大石油巨擘--中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)第三季度净利均优于市场预期,前者受惠于油价上升增厚上游业务利润,後者则受助于炼油业务亏损按季收窄.

分析师称,第四季度获利前景主要视乎炼油业务表现,因中国此前下调国内成品油价的同时,国际原油价格有所回升,对炼油商带来压力.

中石油周四公布,按照国际会计准则,第三季度净利同比增加7.8%,至373.99亿元人民币,并高于汤森路透综合五名分析师预测的341亿元.第三季每股盈利为0.20元人民币,上年同期为0.19元.

今年1-9月的净利则按年升3.4%,至1,034.06亿元.其中,上游的油气勘探开采业务实现经营利润1,608亿元,同比增长40%,因期内实现油价升45%至每桶103.78美元,油气产量亦升5.1%至9.6亿桶油当量.

上游业务利润增厚,抵销了该公司炼油业务首九个月亏损415.4亿元的影响,以及进口天然气亏损增大的影响.期内天然气与管道板块的经营利润按年下跌17.1%,至132亿元.

而中石化于第三季度净利为202.22亿元人民币,按年升3%;也高于汤森路透综合五名分析师预测的189亿元.今年首九个月净利按年则升8.8%,至613.96亿元.

**炼油亏损**

国际原油价走高,惟中国面对通胀压力不断升温,受政府管制的国内成品油价无法跟随原油价走高而上调,导致中石化和中石油的炼油业务自今年首季开始转盈为亏.中石化前三季度的炼油亏损为230.94亿元,中石油则为415.4亿元.

惟与上一季度比较,三季度中石化的炼油亏损轻微收窄至109亿元,中石油则扩大至182亿元.

"第三季度原油价按季回落,令中石化第三季的炼油亏损有所减少."苏格兰皇家银行分析师Danny Huang称,"而中石油销售柴油为主,产品利润较为逊色."

中国国家发改委自10月9日起将汽油、柴油零售价下调300元人民币/吨,据路透计算降幅约为3%.此前发改委今年以来已两次上调成品油价,最近一次于4月7日上调5%左右.[ID:nCN2009435]

中石油高层上周曾表示,若直到年底成品油价格保持不变,公司预计今年将面临逾500亿元人民币炼油业务亏损.[ID:nCN1163744]

中石化表示,前三季度公司保持炼油装置满负荷运行,努力增产成品油和化工轻油,并加大沥青、液化石油气、石油焦、溶剂油等产品营销力度.前三季度原油日加工量为437万桶,同比增长3.6%.

"公司克服了成品油价格不到位炼油大幅亏损的不利影响,整体效益稳步提高."其公告称.

业绩公布前,中石油H股收高3.8%,报10.38港元;中石化H股则收高2.27%,报7.67港元.(完)

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