〔美国股市〕开高,受欧洲就债务危机达成协议提振

路透纽约10月27日电---美国股市周四开盘攀升逾2%,此前欧洲领导人同意增强该地区救助基金,并且银行业和保险商同意接受手中所持希腊债券价值减记50%.
道琼工业指数.DJI上涨258.00点或2.17%,报12,127.04点;标准普尔500指数.SPX涨30.31点或2.44%,至1,272.31点;Nasdaq指数.IXIC上扬67.87点或2.56%,报2,718.54点.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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