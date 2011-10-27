〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差仍低于前九个月均价的三分之一

路透新加坡10月27日电---亚洲石脑油裂解价差周四从近三年低点反弹,但这对于卖家几乎无济于事,因水平还不及前九个月均价每吨122.30美元的三分之一,因石化需求低迷.

韩国湖南石油化学以成本加运费价(C&F)较日本现货报价每吨贴水约1.50美元的价格买进一艘下半月到岸的石脑油船货.

这是近三个月来该国首次以贴水价格购买石脑油船货.

一位在新加坡的交易员说:"第三季对聚合物(主要由石脑油制成的乙烯构成)的需求一直不振.我个人认为在明年2月以前市场将不会复苏."

石脑油的需求主要来自聚合物、或塑料以及芳烃制造商.

日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨1.00美元报每吨868.00美元.

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK反弹8.95美元,至每吨38.95美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.70美元至每桶24.89美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 867.50/868.50 867.00 +1.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.06/94.16 94.01 +0.10

11月石脑油互换NAF-1M-S 870.00/872.00 868.50 +2.50

12月石脑油互换NAF-2M-S 871.63/873.63 870.75 +1.88

97号现货汽油GL97-SIN 123.65/123.75 125.80 -2.10

95号现货汽油GL95-SIN 120.43/120.53 121.80 -1.32

92号现货汽油GL92-SIN 118.95/119.05 119.60 -0.60 (完)