〔国际油市〕亚洲燃料油市场走强,现货380CST燃料油价差刷新纪录高位

路透新加坡10月27日电---亚洲燃料油市场周四走强,现货380CST燃料油价差刷新纪录高位;裂解价差继续收紧,向每桶贴水3.00美元接近.
现货380CST燃料油价差升破每吨14.00美元,新加坡贸易商兴隆以较11月上半月现货价升水每吨9.50-11.00美元买入五船货,相当于较新加坡现货升水每吨14.61-14.84美元.
"尽管基本面是市场强劲的前提,定价导致市场到达过去两周左右的极端水平.大家都试图尽量长时间将市场维持在目前的强劲水平上."一交易商表示.
"不过这种状况不可持续,因将出现大量来自中东的供应.当市场走弱时,情况将惨烈.我不希望接到最後一棒."
跨月价差本周首次下跌.12月/1月价差持稳于每吨8.50美元,前两日大涨2.00美元.1月/2月价差回落至每吨7.00美元下方,成交量不足10万吨.
11月裂解价差收窄0.22美元,每桶较迪拜原油贴水3.45美元.12月裂解价差走强0.18美元,报每桶较迪拜原油贴水4.06美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 679.50 680.00 679.75 682.50 -2.75 -0.40
现货380CST燃料油 FO380-SIN 673.75 674.25 674.00 675.88 -1.88 -0.28
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 687.00 689.00 688.00 692.00 -4.00 -0.58
380CST船用燃料油升水 13.25 14.75 14.00 16.13 -2.13
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.00 12.50 12.25 12.25 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.30 14.70 14.50 13.38 1.13 8.41 (完)
--编译 李富强;审校 利棣儿