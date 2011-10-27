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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 01:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.791%,投标倍数为2.59

路透华盛顿10月27日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.791%

中值 1.708%

低值 1.600%

价格/得标

价格 99.731389

高值得标比率 59.51%

投标倍数 2.59

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,013,900

总投标 75,061,463,900

竞争性投标得标 28,986,450,000

非竞争性投标得标 13,563,900

FED附加 1,102,617,000

初级市场交易商投标 55,604,000,000

初级市场交易商得标 15,697,550,000

直接投标 8,143,000,000

直接投标得标 3,463,000,000

间接投标 11,300,900,000

间接投标得标 9,825,900,000

发行细节

发行日 2011/10/31

到期日 2018/10/31

CUSIP码 912828RP7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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