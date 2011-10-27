版本:
中国
债券 | 2011年 10月 27日 星期四 23:15 BJT

〔标题新闻〕IMF首席经济学家称爱尔兰能在2012年底或2013年初重返债市,该国已度过最坏时期

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7L605I]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐