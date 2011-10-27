〔国际油市〕11月12日止四周OPEC石油日均出口料将增加44万桶--分析师

金属期市：伦铜下滑，因美联储官员讲话提振美元小幅反弹
英美资源集团 执行长Mark Cutifani周一称，过去三年科技的改善已使生产力提高了40%，到2020年前还能再提高40%。(完)
路透伦敦10月27日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至11月12日的四周内,石油日均出口料将增加44万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至11月12日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,280万桶,截至10月15日止四周原油出口量为2,256万桶.
本周的增幅为截至6月4日的四周来最大.
Oil Movements的Roy Mason称,"这完全是因季节性因素,且冬季需求即将到来."(完)
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--编译 李富强;审校 母红
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