〔国际油市〕11月12日止四周OPEC石油日均出口料将增加44万桶--分析师

路透伦敦10月27日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至11月12日的四周内,石油日均出口料将增加44万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至11月12日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,280万桶,截至10月15日止四周原油出口量为2,256万桶.

本周的增幅为截至6月4日的四周来最大.

Oil Movements的Roy Mason称,"这完全是因季节性因素,且冬季需求即将到来."(完)

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