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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 23:50 BJT

〔标题新闻〕意大利银行需要筹集147.71亿欧元才能满足最低9%的核心一级资本充足率要求--BOI

BOI是意大利央行的简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7KT02N]

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