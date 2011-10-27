〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及七周高位但兑欧元下跌,受欧盟协议影响

重发-台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
* 英镑兑美元触及七周高位1.6085美元
* 但英镑兑欧元下跌,欧元在欧盟峰会取得进展後跳升
* 英国央行货币政策委员费希尔称,英国出现二次衰退的风险很大
路透伦敦10月27日电---英镑兑美元周四触及七周高位,但兑欧元大幅下滑,此前欧洲领导人就解决欧债务危机达成协议.
欧盟协议提振市场人气,扶助欧元兑英镑升至七周高位,但协议亦提振股市和包括英镑在内被视为较高风险的货币.
英镑兑美元GBP=D4触及1.6085美元,此为9月初来最强.数据显示美国第三季经济增长稳健,增强市场对全球经济前景的乐观情绪後,英镑扩大升幅.
分析师称,风险情绪降温容易使英镑回软,但只要欧元/美元持稳在1.40美元附近,英镑兑美元似乎在1.60美元附近仍得到支持.英镑/美元尾盘升0.5%,报1.6046美元.
不过,英镑兑走强的欧元下跌,欧元兑英镑跳升超过1%,至0.8811英镑,升穿0.8800英镑关口,该水准被证明是9月初以来的强劲阻力位.
这使欧元势将升穿9月8日的日内高位0.8842英镑和8月高位0.8886英镑,但分析师说,欧元在迫近0.90英镑时可能走势艰困.
欧元区领导人周四表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.[ID:nCN1179334]
nabCapital汇市策略师Gavin Friend说,英镑表现不及其他货币,部份原因是将英镑视为替代欧元的避险货币的投资者出脱近期交易,与此同时,投资者愈发担心英国经济.
英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周四表示,英国出现二次衰退的风险很大,并称完成当前这轮资产购买计划後,或还需再次购买资产.[ID:nCN1180104](完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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