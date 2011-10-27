版本:
中国
债券 | 2011年 10月 28日 星期五 00:58 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行管委诺亚称欧债协议看似安抚全球市场,市场认同协议足以解决危机-BBC

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7K801C]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐