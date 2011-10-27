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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 00:59 BJT

〔标题新闻〕美国总统奥巴马称欧债危机协议为解决欧元区债务危机奠定了"重要的基础"

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNA1949]

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