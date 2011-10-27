〔标题新闻〕美国总统奥巴马称欧债危机协议为解决欧元区债务危机奠定了"重要的基础"

重发-台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
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路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
0301GMT * 美元/日圆在亚洲市场稳定在111.59-88区间，隔夜下跌后展开整理 * 日本投资者大多处于观望状态，美元在纽约市场跌破112.00日圆令人意外 * 跌近111.50时有日本进口商的美元买需，此外还有9.61亿美元的期权将到期 * 升至112.00之前则有卖单静候 * 迅速下降的小时图一目均衡转换线切入位在111.86，上方有一目均衡基准线切入位112.18 * 若跌破111.50，在降至111.00前有更多支撑(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导
韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,075.19点。 外资预计卖超韩股，接近中午时卖超规模为639亿韩元(5,596万美元)。 SK海力士 涨近1%。一位知情人士周二告诉路透，SK海力士已提出初步报价 ，欲购买日本东芝 记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权 。 三星电子 跌1.5%。 下跌与上涨股票分别为440和354支。 三年期韩债期货3月合约 涨0.11点，至109.60。 0219GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.4 1,137.9 日圆/韩元 10.2054/49 10.1440 韩国公债期货 * 109.60 109.49 韩国综合股价指数