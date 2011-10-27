〔欧元债市〕德债因欧债解决方案出台而受重创,外围公债收益率走低

* 德债走低,之前欧盟就债务危机解决方案达成一致

* 意大利公债收益率下跌,交易商称欧洲央行买入该国公债

路透伦敦10月27日电---德国公债周四重挫,之前欧元区领导人就遏制该地区债务问题恶化达成协议,提振对风险资产的胃纳.

包括意大利和希腊在内的欧元区外围国家公债违约保险成本回落,且外围公债收益率走低.交易商称,受助于空头回补以及欧洲央行在二级市场购买意大利公债.

分析师称,市场需要看到更多协议执行计划的细节才能进一步抛售公债.在之前的债务危机"解决方案"宣布後不久,乐观情绪消退.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB回落4.5个基点,报5.89%,但仍较10月初高出约30个基点,当时德法两国承诺出台广泛的债务危机解决方案.

欧元区领导人周四表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.[ID:nCN1179334]

德债期货FGBLZ1骤降191个跳动点,收报133.71.10年期德债收益率DE10YT=TWEB上涨15.8个基点,报2.21%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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