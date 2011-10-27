〔英国债市〕英债期货下挫至八周低位,欧盟峰会提振风险意愿

* 10年期英债收益率跳升15个基点,录得约两年来最大升幅

* 投资者释怀,因欧盟计划扩容欧洲金融稳定机构(EFSF)

路透伦敦10月27日电---英债期货周四下挫,收在八周低位,此前欧盟峰会就欧债危机解决方案达成一致的消息促使投资者信心再度增强,驱动股市上涨,并打压避险公债市场.

12月英债期货FLGZ1大幅收低166个跳动点,至126.77,此为8月31日以来最低收位.10年期英债收益率GB10YT=RR跳升15个基点,至2.62%,可能录行逾两年来最大单日价格跌幅.

欧洲股市收在12周高位.[.EUCN]

英债价格下跌的幅度使许多策略师感到意外,因欧元区领导人达成的协议仍然缺乏关键细节,否则,和许多观察人士在峰会举行前所预期的相似.

花旗英债策略师Jamie Searle并未预计英债价格会很快反弹,他说,市场可能等待下周举行20个集团首脑会议,看如何将欧元区救助基金杠杆化以达到峰会承诺的1兆欧元规模.

美国公布相对良好的经济数据,也打压全球公债价格.数据显示美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.5%.

欧元区领导人周四表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.[ID:nCN1179334]

英债跌幅小于德债,德债大挫,投资者对欧元区外围国家公债的信心重燃对德债影响最大.德债期货FGBLZ1较英债期货跌多25个跳动点左右,10年期英债较可比德债EU10YT=RR收益率差收窄2个基点,至42个基点.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周四表示,英国出现二次衰退的风险很大,并称完成当前这轮资产购买计划後,或还需再次购买资产.[ID:nCN1180104](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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