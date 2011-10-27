〔欧洲股市〕受欧债危机解决协议提振收于12周收盘高位,银行股领升

重发-台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升3.7%,触及8月初来最高收位
* 银行股.SX7P跳升8.9%,法国巴黎银行暴涨16.9%
* 矿业股和汽车股大涨
路透法兰克福10月27日电---欧洲股市周四收于12周最高收位,银行股大涨,此前欧盟领导人达成帮助解决欧债危机的协议.
STOXX欧洲600银行股指数.SX7P劲升8.9%,尽管策略师警告,在得到欧盟计划更多详情前,股市升势可能昙花一现.
对欧元区二线国家债务有大量敞口的法国一些银行涨幅最大.最近几个月它们遭到重创,因担忧希腊债务违约将导致银行危机.法国巴黎银行(BNPP.PA),法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)分别暴涨16.9%,22.5%和22%.法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)暴升14.7%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高3.7%,报1,020.10点,创下8月3日以来最高收位.成交放量,为90天均值的137.7%,脱离近期交投缩量的模式.
欧元区领导人周四表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.[ID:nCN1179334]
诸如矿业股和汽车股等对经济敏感的板块升幅居前.STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP劲涨6.4%,.对欧元区协议的乐观情绪扶助提振基本金属价格.
英国富时100指数.FTSE收升2.89%,报5,713.82点;德国股市DAX指数.GDAXI劲涨5.35%,报6,337.84点,法国CAC-40指数.FCHI大幅收高6.28%,报3,368.62点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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