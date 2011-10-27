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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 02:48 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因欧盟协议提振商品买盘

路透芝加哥10月27日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨,指标合约劲升4.1%,交易商称受欧盟领导人达成解决欧元区债务危机的协议提振.

协议打压美元大幅走低,引发商品买盘.

CBOT小麦期货的百分比涨幅为10月11日以来最大.

CBOT-12月小麦期货收于30日移动平均线上方,为9月初以来第二次.盘中高见每蒲式耳6.47-3/4美元,仍低于上周高点6.49-1/2美元.

成交量逾88,000口,高于30日均值,不过仍低于250日均值.

美国农业部称,上周出口销售316,800吨小麦,为近五个月最低.市场预估为30-50万吨.

本周晚些时候美国大平原地区的降雪和降雨将有利于硬红冬麦作物.南部地区仍需要更多降雨.

12月小麦期货WZ1收高24-1/2美分,报每蒲式耳6.44美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 于春红

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