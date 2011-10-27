〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因欧盟协议提振商品买盘

重发-台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
路透芝加哥10月27日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨,指标合约劲升4.1%,交易商称受欧盟领导人达成解决欧元区债务危机的协议提振.
协议打压美元大幅走低,引发商品买盘.
CBOT小麦期货的百分比涨幅为10月11日以来最大.
CBOT-12月小麦期货收于30日移动平均线上方,为9月初以来第二次.盘中高见每蒲式耳6.47-3/4美元,仍低于上周高点6.49-1/2美元.
成交量逾88,000口,高于30日均值,不过仍低于250日均值.
美国农业部称,上周出口销售316,800吨小麦,为近五个月最低.市场预估为30-50万吨.
本周晚些时候美国大平原地区的降雪和降雨将有利于硬红冬麦作物.南部地区仍需要更多降雨.
12月小麦期货WZ1收高24-1/2美分,报每蒲式耳6.44美元.(完)
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--编译 李富强;审校 于春红
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
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韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,075.19点。 外资预计卖超韩股，接近中午时卖超规模为639亿韩元(5,596万美元)。 SK海力士 涨近1%。一位知情人士周二告诉路透，SK海力士已提出初步报价 ，欲购买日本东芝 记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权 。 三星电子 跌1.5%。 下跌与上涨股票分别为440和354支。 三年期韩债期货3月合约 涨0.11点，至109.60。 0219GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.4 1,137.9 日圆/韩元 10.2054/49 10.1440 韩国公债期货 * 109.60 109.49 韩国综合股价指数