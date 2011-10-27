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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 02:57 BJT

〔纽约期市〕软商品市场受欧盟协议提振,但投资者普遍保持谨慎

路透纽约/伦敦10月27日电---软商品期货市场周四多数上涨,此前欧洲领导人达成协议以结束持续两年的主权债务危机,但大部份市场人士对金融动荡是否结束保持审慎.

全球股市大涨,欧元兑美元跳升至七周高位,市场因欧盟达成解决欧债务危协议而呈现释然性上涨.

"总的来说,因为欧洲的消息,商品价格上涨,"Country Hedging Inc高级分析师Sterling Smith说,他补充说,如果该协议日後进展不顺利,"软商品市场将恢复大幅波动的模式,并受到金融市场影响."

"软商品市场市场小涨,但不是大幅上升,因为担忧欧盟协议是否将平息对债务问题的忧虑,"Rabobank高级软商品分析师Keith Flury说.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1升0.90美分,报每磅2.346美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2上扬34美元,报每吨1,903美元.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2升0.51美分,报每磅26.86美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1跌7.60美元,报每吨714.90美元.

ICE-12月可可期货CCZ1涨63美元,或2.34%,报每吨2,756美元.伦敦12月可可期货LCCZ1升14英镑,报每吨1,714英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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