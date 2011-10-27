〔金属期市〕期铜收至每吨8,000美元关口上方,因欧盟达成债务解决协议

* 期铜大涨6%,因欧盟达成协议

* 期铜势将录得近三年来最大单周涨幅

* 期锌、期铅和期镍盘中均涨逾5%

路透纽约/伦敦10月27日电---期铜周四大幅收高,升逾每吨8,000美元关口,此前欧洲领导人达成欧债危机解决协议引发了商品普遍升势.

期铜以大涨6%引领今天的升势,这是在过去五个交易日内期铜第三天上涨6%或更多.其他基本金属追随期铜升势.期锌CMZN3,期镍CMNI3和期铅CMPB3盘中均上涨逾5%.

期铜价格再次上涨,强大技术动能迫使许多市场空头人士在10月升势中回补仓位.

本周期铜价格上涨超过14%.这一升势应开始消退,但分析师称,由于Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)旗下两大矿山的供应问题未得到解决,因此铜价可能还有上涨空间.

"如果本轮升势仅与欧洲债务协议相关,那麽我认为这可能只是昙花一现,即将出现获利了结,但由于Freeport遭遇不可抗力,铜较之其他目前上涨的一些金属,可能有更多上涨动力,"纽约CPM Group资深基本金属分析师Catherine Virga称.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3盘中高见每吨8,178.75美元,为9月22日以来最高水准,收盘时报8,145美元,周三收报7,680美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1大涨20.20美分,或5.8%,报每磅3.6920美元,盘中交投区间介于3.4980至3.7135美元,後者为9月22日以来高位.

根据汤森路透初步数据,COMEX期铜成交量略高于65,000口,与30日均值基本一致.

欧元区领导人周四表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.[ID:nCN1179334]在此之後,风险偏好上升.

**中国经济增长**

对金属消费大国中国将放宽货币政策并提高经济增长和金属需求的希望帮助提振了工业金属.

许多市场人士预计,随着中国经济放缓,中国央行将在年底前开始放宽流动性政策,因中国成长放缓,且有关中国通胀已见顶的预期高涨.

LME仓库铜库存连续第五天下降,最新数据显示,今日铜库存减少2,750吨,至434,675吨,证实铜的需求改善.

美国经济数据也带来支撑.美国第三季GDP环比年率初值为增长2.5%,创去年第三季来最大升幅.[ID:nCN1180484]这一势头可能将延续至今年第四季.

以下为1821GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 370.65 21.65 +6.20 444.70 -16.65

LME期铝 2255.00 40.00 +1.81 2470.00 -8.70

LME期铜 8145.00 465.00 +6.05 9600.00 -15.16

LME期铅 2040.00 116.00 +6.03 2550.00 -20.00

LME期镍 19895.00 770.00 +4.03 24750.00 -19.62

LME期锡 22050.00 675.00 +3.16 26900.00 -18.03

LME期锌 1944.00 89.00 +4.80 2454.00 -20.78

上海期铝 16440.00 60.00 +0.37 16840.00 -2.38

上海期铜 58040.00 810.00 +1.42 71850.00 -19.22

上海期锌 15145.00 200.00 +1.34 19475.00 -22.23

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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