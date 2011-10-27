〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货攀升2%,因欧盟协议带动美元下挫

路透芝加哥10月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨逾2%,录得逾两周来最大单日升幅,交易商说因欧洲领导人制定解决欧债危机的计划拖累美元下跌.

在1820 GMT,美元指数.DXY下跌约1.9%,提振一系列商品价格.美国原油期货劲升约4%.[O/NCN]

豆粕和豆油期货也收升,跟随大豆走强.

交易商没有理会今人失望的出口销售数据.美国农业部(USDA)公布,上周出口销售25.46吨美国大豆(旧作和新作累计数据),此为四个月低位,且远低于市场的65-95万吨预估区间.

预期美国中西部从本周末以至下周天气总体良好,农户可加快2011年玉米和大豆的收割速度.

美国中西部内陆地区现货大豆价格持稳至走坚,受农户销售缓慢所支持.

CBOT-11月大豆期货SX1收涨24-1/2美分,报每蒲式耳12.35美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收升1.22美分,报每磅52.11美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上涨6.5美元,收报每短吨323.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为288,655口,豆油为108,655口,豆粕为58,362口.

以下为CBOT农产品期货在1859GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 651.50 14.25 2.2% 3.6%

CBOT大豆Sc1 1235.00 24.50 2.0% -11.4%

CBOT豆粕SMc1 323.50 6.50 2.1% -12.6%

CBOT豆油BOc1 52.11 1.22 2.4% -9.8%

CBOT小麦Wc1 644.00 24.50 4.0% -18.9%

CBOT稻米RRc1 1694.00 5.50 0.3% 21.0%

EU小麦BL2X1 186.75 0.25 0.1% -26.0%

NYMEX原油期货CLc1 93.90 3.72 4.1% 2.8%

道琼工业指数.DJI 12,226 358 3.0% 5.6%

现货金XAU= 1744.69 25.24 1.5% 22.9%

欧元/美元EUR= 1.4213 0.0331 2.4% 6.5%

美元指数.DXY 74.8660 -1.3800 -1.8% -5.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2091 -54 -2.5% 17.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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