〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.86%,Nasdaq指数暴涨3.32%

路透纽约10月27日电---美国股市周四大幅收涨逾3%,因欧洲领导人达成期待已久的欧元区债务危机解决方案协议,拨开笼罩市场的阴云.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI劲扬339.51点,或2.86%,报12,208.55点;标准普尔500指数.SPX急升42.59点,或3.43%,至1,284.59点.Nasdaq指数.IXIC暴涨87.96点,或3.32%,报2,738.63点.(完)
--编译 母红;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI