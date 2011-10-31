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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 04:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲挫2.26%,Nasdaq指数收跌1.93%

路透纽约10月31日电---美国股市周一大幅收跌,本月录得1991年月来最大单月涨幅,因经纪公司MF Global Holdings Ltd申请破产保护以及对欧债危机的担忧重燃重创金融股.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI急跌276.10点,或2.26%,报11,955.01点;标准普尔500指数.SPX劲挫31.78点,或2.47%,至1,253.31点.Nasdaq指数.IXIC回落52.74点,或1.93%,报2,684.41点.

本月,道指收涨9.5%,标普500指数收高10.8%,NASDAQ指数上扬11.1%(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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