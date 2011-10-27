〔美国债市〕公债价格下跌,因欧债危机解决协议损及其避险魅力

* 欧盟债务危机解决协议削弱公债的避险买需

* 290亿美元七年公债标售需求疲弱

* 两年期公债收益率升至100移动均线上方

* 美国第三季GDP环比年率初值为增长2.5%,符合预期

路透纽约10月26日电---美国公债价格周四下跌,指标公债收益率(殖利率)触及其两个半月最高,因期待以久的抑制欧洲债务危机的计划出台,使投资者撤出避险的美国公债.

投资者撤离美国公债,青睐较高风险资产的决定燃点美国股市升势,美股三大股指盘中劲涨超过3.5%.

分析师称,投资者在公债收益率处于较低水平的情况下下仍愿意持有公债的"忧虑交易"因欧元区领导人达成债务危机解决协议而缓和.

"如果公债是投资组合里的'火灾保险',那麽人们已开始缩减他们认为其所需的保险额,"OppenheimerFunds首席分析师Jerry Webman说,"投资人已决定无论公债价格如何,将不会持有公债."

10年期公债US10YT=RR价格大跌1-16/32,收益率上升至2.40%,周三尾盘报2.21%.

30年期公债价格US30YT=RR重挫4-12/32,将收益率从周三的3.23%推高至3.44%.

收益率跳涨幅度为两个半月来最大.

**经济增长也损及公债避险魅力**

更多迹象显示美国经济正在成长,尽管增长步伐缓慢,这亦打压对避险公债的买需.

美国商务部周四公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.5%(预估为增长2.5%).[ID:nCN1180484]

"美国经济持续缓慢成长,除非出现重大的政策错误,否则美国明年不会出现经济衰退,"Webman说.

对美国公债的需求下降,亦损及对美国财政部举行的290亿美元七年期公债标售的需求.

七年期公债标售"需求疲弱",Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说,得标利率较发行前交易(when-issued)的水准高3个基点.

投标倍数为2.59,为逾两年最低.

公债价格下跌,推动两年期公债US2YT=RR收益率升至其100天移动均线上方,且推升30年期公债US30YT=RR收益率触及9月中旬来最高水准.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (- 2/32) 0.321

五年期公债US5YT=RR 98-31/32 (-22/32) 1.215

10年期公债US10YT=RR 97-18/32 (1-21/32) 2.404

30年期公债US30YT=RR 105-14/32 (-4-12/32) 3.455 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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