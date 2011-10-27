〔美股盘後〕超微半导体公布第三季业绩,股价盘後大涨6.3%

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透纽约10月27日电---超微半导体AMD.N周四公布第三季每股收益(EPS)为0.13美元,第三季非GAAP每股收益(EPS)为0.15美元.
超微半导体公布第三季每股收益为0.13美元,第三季营收为16.9亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计超微半导体第三季每股收益为0.10美元,营收为16.5亿美元.
该公司公布第三季毛利润率为45%,预计第四季营收较环比增长3%,加减2%.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计超微半导体第四季每股收益为0.14美元,营收为17.1亿美元.
超微半导体股价公布业绩後盘後劲扬6.3%.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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