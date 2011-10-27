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公司新闻(中文) | 2011年 10月 28日 星期五 04:29 BJT

〔美股盘後〕超微半导体公布第三季业绩,股价盘後大涨6.3%

路透纽约10月27日电---超微半导体AMD.N周四公布第三季每股收益(EPS)为0.13美元,第三季非GAAP每股收益(EPS)为0.15美元.

超微半导体公布第三季每股收益为0.13美元,第三季营收为16.9亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计超微半导体第三季每股收益为0.10美元,营收为16.5亿美元.

该公司公布第三季毛利润率为45%,预计第四季营收较环比增长3%,加减2%.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计超微半导体第四季每股收益为0.14美元,营收为17.1亿美元.

超微半导体股价公布业绩後盘後劲扬6.3%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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