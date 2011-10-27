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债券 | 2011年 10月 28日 星期五 04:31 BJT

〔美国基金〕10月26日当周货币市场基金减少2,000万美元--ICI

路透华盛顿10月27日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至10月26日当周,美国货币市场共同基金总资产减少2,000万美元,至2.634万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加64.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少46.3亿美元,免税基金减少18.2亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少68.0亿美元至9,373.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5亿美元,至1,979.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少53.0亿美元至5,469.4亿美元.免税基金资产减少10亿美元至1,925.2亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加67.8亿美元至1.697万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加69.3亿美元至6,977.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加6.8亿美元至9,048.3亿美元.免税基金资产减少8.2亿美元至943.9亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李富强;审校 于春红

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