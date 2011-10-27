〔美国基金〕10月26日当周货币市场基金减少2,000万美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少68.0亿美元至9,373.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5亿美元,至1,979.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少53.0亿美元至5,469.4亿美元.免税基金资产减少10亿美元至1,925.2亿美元.