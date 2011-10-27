〔美国基金〕10月26日当周货币市场基金减少2,000万美元--ICI

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透华盛顿10月27日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至10月26日当周,美国货币市场共同基金总资产减少2,000万美元,至2.634万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加64.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少46.3亿美元,免税基金减少18.2亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少68.0亿美元至9,373.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5亿美元,至1,979.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少53.0亿美元至5,469.4亿美元.免税基金资产减少10亿美元至1,925.2亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加67.8亿美元至1.697万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加69.3亿美元至6,977.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加6.8亿美元至9,048.3亿美元.免税基金资产减少8.2亿美元至943.9亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 李富强;审校 于春红
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选